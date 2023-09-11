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НовостиОбщество11 сентября 2023 11:16

Глава СК заинтересовался разрушающимся зданием школы в воронежском селе

Также в плачевном состоянии местный ДК
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль судьбу ветшающих зданий дома культуры и школы в селе Русская Тростянка Острогожского района Воронежской области. Ранее местные жители пожаловались главному следователю в соцсетях. Об этом сообщили в информационном центре СК 10 сентября.

Местные рассказали, что здания - памятники архитектуры. А они доведены до плачевного состояния, у них разрушаются фундаменты и стены. Школа не эксплуатируется. И доехать до нее трудно – дорога завалена мусором. Его сюда сбрасывает местное предприятие.

В СУ СК по Воронежской области по этим фактам организована процессуальная проверка. О ней будет доложено Бвастрыкину.