Воронежский питомник передал на службу в Адыгею трех овчарок

Фото - УФСИН России по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Борисоглебский племенной питомник служебного собаководства исправительной колонии №9 в Воронежской области передал трех щенков немецкой овчарки коллегам из Адыгеи. Об этом 11 сентября рассказали в пресс-службе УФСИН России по Воронежской области.

Там пояснили, что из УФСИН по республике Адыгея в этом году поступил запрос на две категории служебных собак: специальную по поиску взрывчатых веществ и патрульно-розыскную. В итоге на службу в южный регион отправились две черные красавицы-девочки и рыже-черный кобель.

Фото - УФСИН России по Воронежской области

Также воронежские кинологи показали коллегам взрослых собак, среди которых были мама и бабушка трех молодых четвероногих сотрудников.

Теперь сотрудникам питомника в ИК-9 остается надеяться, что подросшее поколение будет достойно выполнять служебные задачи на объектах ФСИН России.

Напомним, племенной питомник служебного собаководства ИК-9 открылся в июле 2017 года. На данный момент в нем содержится 10 взрослых собак – 7 племенных и 3 учебных для замены. Они принадлежат к ведущим кровным линиям немецкой овчарки. За шесть лет работы здесь родилось 120 щенков. Юные хвостатые помощники были направлены для выполнения служебных задач в Курскую, Тамбовскую, Астраханскую, Архангельскую области, Республики Калмыкия, Татарстан, Кабардино-Балкария, Крым и другие регионы.