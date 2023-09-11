На дорогах Воронежской области выявили 28 пьяных водителей

Фото ГИБДД Воронежской области Фото: предоставлено "Почтой России".

В прошедшие выходные госавтоинспекторы выявили на дорогах Воронежской области 28 водителей в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Сплошные проверки на дорогах для выявления нетрезвых водителей проходят в области каждые выходные. В Госавтоинспекции Воронежской области напомнили, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения нарушителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления сроком до двух лет. В случае же повторного совершения правонарушения уже будучи лишенным права управления транспортными средствами нарушителю грозит уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до двух, а в случае наличия судимости за подобное нарушение — до трех лет лишения свободы.

Сообщить о пьяном водителе и других нарушения ПДД можно ближайшему наряду ДПС, по телефону 112 (круглосуточно) или с помощью сообщения в чат-бот @Bespredelu_net36_bot.