На воронежской трассе под колесами ВАЗа погиб пешеход

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Накануне около 23 часов на автодороге «Терновка - Народное» на территории Терновского района в ДТП погиб 43-летний пешеход. По предварительной информации полиции, мужчина шел по обочине дороги, когда на него наехал «ВАЗ-21150», которым управлял 36-летний местный житель.

Травмы пострадавшего оказались несовместимы с жизнью, он погиб на месте аварии до приезда врачей. Полицейские проводят проверку для выяснения причин и обстоятельств трагедии.

По данным полиции за минувшие сутки на дорогах области зарегистрировали 72 ДТП, в том числе в Воронеже – 50. В восьми ДТП пострадали 10 человек, 2 человека погибло.