Накануне дня города Сбер подарил необычный букет Воронежу

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В канун Дня города и в дни открытия 63-го театрального сезона Воронежского театра оперы и балета волонтеры Центрально-Чернозёмного банка Сбербанка приняли участие в озеленении сквера имени Пушкина, который расположен рядом с театром. Участие в высадке цветов приняла председатель банка Наталия Цайтлер и художественный руководитель театра Александр Литягин.

Волонтеры Центрально-Чернозёмного банка предложили благоустроить одну из центральных клумб. Идею поддержали как в самом учреждении культуры, так и в администрации города.

Согласно замыслу архитектора Ирины Зазымкиной, которая является автором проектов благоустройства других общественных пространств Воронежа, цветочная композиция включает многолетние цветы, а новый облик цветника органично соответствует существующему благоустройству сквера. Дизайн-проект включает такие растения, как: хоста, бадан, астильба, очиток видный, спирея серая. Эти культуры неприхотливы в уходе и будут радовать жителей города еще многие годы. Большую часть цветов для высадки принесли сами сотрудники Сбера из дома и дачных участков.

Озеленение проходило поэтапно. Окончательно обновленный вид клумба приобрела в дни открытия 63-го театрального сезона Воронежского театра оперы и балета. Председатель банка Наталия Цайтлер и художественный руководитель театра Александр Литягин добавили финальный штрих обновленному цветнику.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«В этом проекте приняло участие более 60 наших сотрудников и членов их семей. Все вместе мы решили подарить Воронежу и театру такой своеобразный букет. В этом сквере всегда многолюдно, а значит плодами наших трудов будут любоваться многие воронежцы и гости города. В эти дни открывается новый театральный сезон. Пусть он будет таким же ярким и прекрасным, как эти цветы».

Волонтерство в Центрально-Черноземном банке развито по нескольким направлениям. Среди других направлений волонтерства в Сбере Черноземья – экология, социальная и интеллектуальная помощь, помощь животным и другие. Особенное внимание уделяется семейному волонтерству. Всего в добровольческом движении Центрально-Черноземного банка участвует более 800 сотрудников.

Акцию в сквере Пушкина организовали участники проекта «Культура города». Он направлен на повышение посещаемости культурных достопримечательностей в регионе, а также повышения уровня культурного развития жителей. За последнее время волонтеры поддержали городской праздник в честь Дня защиты детей на Советской площади, помогли в проведении международного фестиваля «Город-сад», помогли в разработке вопросов для игры городского арт-квеста «Сто миль со Столлем», внесли предложения для системы внутренней навигации в художественном музее имени Крамского и ряд других. Сейчас команда работает над подкастами о достопримечательностях Воронежа.