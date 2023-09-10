Выборы губернатора Воронежской области: явка составила 48,48%

На участки пришли 46,92 процента избирателей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Общая явка избирателей на 18.00 воскресенья, 10 сентября, составила 48,48 процента. Об этом сообщили на странице регионального избиркома ВКонтакте.

В ведомстве, отвечающем за проведение выборов, также уточнили, что непосредственно на участковые избирательные комиссии пришли 46,92 процента из общего числа имеющих на это право наших земляков. А дистанционным электронным голосованием воспользовались 85,93% из числа подавших соответствующие заявления.

Напомним, что 10 сентября в Воронежской области завершатся выборы губернатора из пяти кандидатов, а также нескольких депутатов региональной Думы. Избирательные участки закрываются в 20.00. В то же время ликвидируется и возможность проголосовать в Сети.