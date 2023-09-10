В страшную аварию в Ленобласти попали две воронежские велогонщицы

Место аварии. Фото: кадр с видео ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В аварию на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области, унесшую жизнь двух юных велосипедистов, попали и воронежские спортсменки. Правда, обе они теперь выступают за Санкт-Петербург.

В региональном департаменте физкультуры и спорта сообщили, что в числе пострадавших велогонщиц есть воспитанница воронежской СШОР № 1 Дарья Казанкова, победитель и призер многих Всероссийских соревнований. Она отделалась легкими ушибами.

Ранее «КП-Воронеж» сообщала, что среди пострадавших есть и воспитанница воронежской СШОР № 8 Тамила Минашкина – дочь известной воронежской велогонщицы Ирины Землянской. Тогда сообщали, что травмы у нее тоже не тяжелые. Однако сам факт, что Тамила попала в реанимацию, говорит о том, что она пострадала довольно сильно. Впрочем, скоро ее собираются перевести в общую палату. С Тамилой рядом находятся родители.

Напомним, авария случилась 7 сентября в 10.45 на трассе «Скандинавия» Выборгского района в Ленинградской области. У поселка Огоньки в тренерский «Форд», сопровождающий спортсменок, врезался грузовик «Скания», за рулем которого находился 31-летний мигрант. На месте аварии погибли две девочки. Еще десять человек, включая тренера, получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей».