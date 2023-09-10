В воронежском спорткомплексе «Олимпик» заметили куниц

Куница – симпатичный зверек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Посетители воронежского «Олимпика» увидели на деревьях на территории спорткомплекса зверьков, похожих на куниц. Животные активно перескакивали с ветки на ветку.

В комментариях к посту об обновлении животного мира «Олимпика» некоторые пользователи высказали опасения, что куницы якобы могут вытеснить белок. На что получили ответ других, что зверьки, возможно, уже давно уже живут там, просто редко попадаются на глаза. Питаются куницы мелкими грызунами, птицами и рыбой. Такую еду, как орешки, люди обычно с собой не носят. Вот и нет причин с ними водиться.

Напомним, на днях зоозащитники опубликовали фото сломавшего крыло осоеда и птенцов вяхиря, ранее живших на аварийном дереве, которое спилили.