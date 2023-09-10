В Воронеже в начале новой рабочей недели будет тепло и сухо

Почти до середины сентября синоптики прогнозируют воронежцам погожие деньки. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Воронежские синоптики рассказали, что уже не за горами потепление. По их прикидкам, можно будет выходить без верхней одежды или в совсем легких куртках на улицу уже в понедельник, 11 сентября. Ранее руководитель Воронежского гидрометцентра связал предполагаемое потепление с приходящим в нашу область антициклоном. Холодный воздух, принесенный северным ветром, постепенно будет прогреваться.

В ночь на понедельник, 11 сентября, при переменной облачности метеорологи обещают достаточно холодную погоду - +8 градусов. Днем из-за туч будет выходить солнце. Воздух прогреется до +20.

Во вторник, 12 сентября, ночью, как и сутки назад, луну будут периодически скрывать тучи при +8 градусах. Днем снова обещают +20 при переменной облачности.

В ночь на среду, 13 сентября, будет уже несколько теплее, чем двое суток подряд до нее, - +9 градусов. Вновь луна то будет показывать сквозь тучи, то опять прятаться за них. Днем вместо северного подует северо-восточный ветер, снова синоптики прогнозируют переменную облачность на этот раз при +21 градусе.

В четверг, 14 сентября, снова луна периодически будет нырять в тучи при +9 градусах. Днем при переменной облачности воздух прогреется до +20.