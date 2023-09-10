В центре Воронежа мужчина ударил 24-летнего парня ножом в живот

Мужчина ударил 24-летнего парня ножом в живот и почему-то до суда остался на свободе. Фото: из архива «КП»

В ночь на пятницу, 8 сентября, врачи одной из воронежских больниц сообщили полицейским Центрального района, что к ним доставили 24-летнего мужчину с тяжелым ранением живота. Стражи порядка вскоре выяснили, что ночью 8 сентября у дома № 34А на проспекте Революции у молодого человека возник конфликт с прохожим намного старше его. Тот, недолго думая, выхватил нож и ударил оппонента в живот, а потом убежал.

Сотрудники уголовного розыска установили личность преступника. Им оказался 53-летний местный житель. Его задержали в Центральном районе. Доказательств его вины, как говорится, выше крыши: изъяты нож, одежда, обувь со следами крови. В отделе полиции мужчина признал свою вину и по крайней мере на словах раскаялся.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (до десяти лет лишения свободы). 53-летний мужчина до суда будет находиться под подпиской о невыезде, -сообщили в региональном ГУ МВД.