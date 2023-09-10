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НовостиОбщество10 сентября 2023 8:17

В Воронеже с 11 сентября останутся без горячей воды 204 дома

«Тепленькой» не будет в трех районах нашего города
Юрий КОЗЛОВ
Отсутствие горячей воды изрядно портит настроение.

Отсутствие горячей воды изрядно портит настроение.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Воронеже, пока не включат отопление, продолжают плановые отключения горячей воды. С 11 по 15 сентября пришла очередь лишиться ее жителям 204 домов в Коминтерновском, Центральном и Ленинском районах города.

Специалисты, по идее, продолжают ремонт котельных и испытание труб на прочность перед отопительным сезоном. У воронежцев, правда, порой вызывают вопросы: как можно три раза отключая воду за летний период, «вырубать» ее и в четвертый, уже в сентябре? Казалось бы, за предыдущие три отключения все работы можно переделать. Впрочем, коммунальщикам, конечно, виднее.

Радует одно – судя по погоде, отопительный сезон не за горами. А с его стартом горячую воду уж точно не будут отключать. Если только аварии не случатся.