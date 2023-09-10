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НовостиОбщество10 сентября 2023 7:43

Под Воронежем ветеран войны проголосовал в день своего 100-летнего юбилея

Пришедшие к Ивану Михайловичу Гетманскому на дом члены избирательной комиссии тепло поздравили его с круглой датой
Юрий КОЗЛОВ
Ивану Михайловичу Гетманскому вручили цветы.

Ивану Михайловичу Гетманскому вручили цветы.

Фото: Избирательная комиссия Воронежской области ВКонтакте.

Этот выезд на дом, наверняка, запомнят члены избирательной комиссии Кантемировского района. Выборы губернатора для местного жителя, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Михайловича Гетманского, совпали с его 100-м днем рождения.

Иван Михайлович - почетный житель Кантемировского района, ветеран Великой Отечественной войны. Многие годы трудился учителем. При этом, несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему возглавляет районную общественную организацию «Совет ветеранов войны и труда».

Гости из избирательной комиссии поздравили Ивана Михайловича с юбилеем и пожелали ему крепкого здоровья и благополучия.