Под Воронежем ветеран войны проголосовал в день своего 100-летнего юбилея

Ивану Михайловичу Гетманскому вручили цветы. Фото: Избирательная комиссия Воронежской области ВКонтакте.

Этот выезд на дом, наверняка, запомнят члены избирательной комиссии Кантемировского района. Выборы губернатора для местного жителя, ветерана Великой Отечественной войны Ивана Михайловича Гетманского, совпали с его 100-м днем рождения.

Иван Михайлович - почетный житель Кантемировского района, ветеран Великой Отечественной войны. Многие годы трудился учителем. При этом, несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему возглавляет районную общественную организацию «Совет ветеранов войны и труда».

Гости из избирательной комиссии поздравили Ивана Михайловича с юбилеем и пожелали ему крепкого здоровья и благополучия.