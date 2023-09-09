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НовостиОбщество9 сентября 2023 13:11

В выборах губернатора Воронежской области приняли участие уже 30,37% избирателей

Очная явка на избирательные участки в Воронежской области на 15 часов 9 сентября составила 28,61%
Ирина КАЗАНИНА
Почти треть избирателей голосует очно

Почти треть избирателей голосует очно

Фото: из архива «КП»

В Воронеже идет второй день голосования на выборах губернатора области. Избирком опубликовал данные по явке избирателей на 15 часов 9 сентября. Согласно им, в голосовании на избирательных участках к настоящему времени приняли участие 28,61% жителей области, имеющих право голоса.

Отдали свой голос с помощью дистанционного электронного голосования 72,65% избирателей, ранее подавших соответствующее заявление.

Общая явка на выборах губернатора Воронежской области к этому часу составляет 30,37%.

Напомним, проголосовать за одного из кандидатов в губернаторы региона в рамках единого дня голосования можно в течение трех дней – с 8 по 10 сентября.