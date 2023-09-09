В Воронеже отметили Международный день грамотности

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

8 сентября на площадках образовательных учреждений Ленинского района, в том числе в онлайн режиме прошли мероприятия, Международному дню грамотности под общим девизом «Какое это счастье - быть грамотным!».

В канун праздника учащиеся 13-й школы организовали игру в Интеллектуальное лото. В ходе игры ребята не только зачеркивали числа, которые выпали на бочонке, но и отвечали на самые разные, подчас весьма непростые и даже каверзные вопросы. Например, «Как называется главный член предложения, отвечающий на вопрос «кто?» или «что?»; «Какая часть слова служит для связи слов в предложении?» или: «Слова какой части речи могут заменять существительные в предложениях?».

Были вопросы на сообразительность и нестандартное мышление. Вот вы сможете быстро ответить: «Что можно приготовить, а съесть нельзя?» или «Какие два личных местоимения мешают водителям на дорогах?»

Международный день грамотности был утвержден в 1965 году после проведения иранской конференции, главной темой которой значился вопрос о ликвидации безграмотности. Мероприятие объединило представителей разных стран перед общей проблемой.