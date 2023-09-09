Подросток на «Ниве» после ДТП под Воронежем опрокинулся в кювет

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В Аннинском районе полицейские проводят проверку по факту ДТП с участием 13-летнего водителя автомобиля «Лада 212140». По предварительным данным, 8 сентября около 14.30 на автодороге «Архангельское – Семеновский» 42-летний житель города Воронежа, управляя автомобилем «Лада Ларгус», не выбрал безопасную дистанцию до следовавшей перед ним «Нивы». В результате столкновения отечественный внедорожник вылетел в кювет и опрокинулся.

Юный водитель в аварии получил различные травмы. С места происшествия «скорая» доставила его в больницу.

В тот же день в Борисоглебске под колеса мопеда, которым управлял 13-летний мальчик, попал 10-летний пешеход. Ребенок с различными травмами находится в больнице.