Воронежцев предупредили о перебоях в теле и радиовещании

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

С понедельника, 11 сентября, и до воскресенья, 17 сентября, в Воронежской области возможны перебои в теле- и радиовещании. Об этом рассказали в Российской телевизионной и радиовещательной сети. Неудобства связаны с необходимостью проведения профилактических работ на оборудовании.

Трансляция передач может прерываться в период с 10 до 16 часов, уточнили в компании. Это касается на радио и цифровых каналов телевидения.

Графики профилактических мероприятий могут меняться из-за плохой погоды. В этом случае их будут переносить на другое время.