Воронежский «Буран» потерпел разгром от «Ростова»

В первом периоде игре «Бурана» мешали удаления. Впрочем, воронежская команда действовала в меньшинстве дисциплинированно, и не позволила ростовчанам создать много опасных моментов. А сами «ураганные» могли в конце первой 20-минутке открыть счет, реализовав большинство. Но хозяев площадки спас вратарь.

Второй период команды начали с того, что обменялись меньшинством «пять на три». Сначала в таком формате выстоял «Ростов», потом тем же ответил «Буран». Ближе к концу периода казалось, что хозяева подустали противостоять быстрым комбинациям «ураганным», но каждый раз их выручал поймавший кураж вратарь Кирилл Кузьменко.

А вот на начало третьего периода «ураганные», как говорится, забыли выйти из раздевалки и нахватали кучу удалений. На этот раз Антон Новиков показал мастер-класс, как реализовывать большинство. На 41 и 43 минутах он хладнокровно «расстреливал» вратаря «Бурана», оформив дубль – 0:2. А в конце периода «ураганные» рискнули, сняли вратаря, но добились только пропущенной третьей шайбы. После перехвата не промахнулся Данил Авершин – 0:3. Потом «Буран» получил большинство. Но оставил ворота пустыми. Игра «шесть» на четыре дивидендов «ураганных» вновь не принесла. Напротив, Авершин дал пас Савве Андрееву, и тот тоже в ворота без голкипера попал – 0:4.

У «Бурана» после первого поражения в сезоне осталось четыре очка, из лидирующей группы «ураганные» рухнули на 12 место. «Ростов» же, наоборот, теперь идет в компании нескольких команд, возглавляющих таблицу ВХЛ.

Следующий матч «Буран» проведет 12 сентября также на выезде с пензенским «Дизелем». Игра начнется в 19.00.