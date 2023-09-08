Выборы губернатора Воронежской области-2023: за первый день проголосовали 21% избирателей региона

Глава облизбиркома Илья Иванов сообщил итоги голосования первого дня, фото из телеграмм Избиркома Воронежской области

Стали известны результаты голосования на выборах губернатора Воронежской области-2023 по итогам первого дня голосования. Статистикой поделился в ходе брифинга председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов.

8 сентября на выборах Губернатора Воронежской области общая явка по региону составила 21,22%, а по Воронежу - 8,55%.

Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) воспользовались 63% жителей региона. Всего на онлайн-голосование подали заявки 72 707 человек.

По месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель» проголосовали 77,11 % написавших такое заявление граждан.

На дополнительных выборах депутатов Воронежской горДумы по одномандатным избирательным округам №5 и №18 проголосовали 4,77% избирателей.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, воронежцы выбирать губернатора будут в течение трех дней. Работают 463 избирательных участка. Пять кандидатов претендуют на кресло главы региона