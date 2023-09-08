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НовостиОбщество8 сентября 2023 18:42

Выборы губернатора Воронежской области-2023: за первый день проголосовали 21% избирателей региона

По Воронежу явка на выборы губернатора составила 8,5%
Ярослав ИВАНОВ
Глава облизбиркома Илья Иванов сообщил итоги голосования первого дня, фото из телеграмм Избиркома Воронежской области

Глава облизбиркома Илья Иванов сообщил итоги голосования первого дня, фото из телеграмм Избиркома Воронежской области

Стали известны результаты голосования на выборах губернатора Воронежской области-2023 по итогам первого дня голосования. Статистикой поделился в ходе брифинга председатель избирательной комиссии Воронежской области Илья Иванов.

8 сентября на выборах Губернатора Воронежской области общая явка по региону составила 21,22%, а по Воронежу - 8,55%.

Дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) воспользовались 63% жителей региона. Всего на онлайн-голосование подали заявки 72 707 человек.

По месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель» проголосовали 77,11 % написавших такое заявление граждан.

На дополнительных выборах депутатов Воронежской горДумы по одномандатным избирательным округам №5 и №18 проголосовали 4,77% избирателей.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, воронежцы выбирать губернатора будут в течение трех дней. Работают 463 избирательных участка. Пять кандидатов претендуют на кресло главы региона