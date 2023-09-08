Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 сентября 2023 17:34

В Воронеже загорелся дом в частном секторе

Пожар произошел в частной застройке в Коминтерновском районе Воронежа
Ярослав ИВАНОВ
скриншот из видео в соцсетях

скриншот из видео в соцсетях

Вечером 8 сентября воронежцы поделились в соцсетях кадрами пожара в Коминтерновском районе. На видео видны клубы дыма в частном секторе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, пожар произошел в частном доме на двух хозяев на улице Тульской. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 18.55.

- К моменту прибытия пожарных расчетов кровля дома горела открытым пламенем. Ликвидация огня заняла чуть меньше часа. По предварительным данным, пострадавших нет, причины пожара выясняются, - сообщили в ведомстве.