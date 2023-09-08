В Воронеже загорелся дом в частном секторе

скриншот из видео в соцсетях

Вечером 8 сентября воронежцы поделились в соцсетях кадрами пожара в Коминтерновском районе. На видео видны клубы дыма в частном секторе.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, пожар произошел в частном доме на двух хозяев на улице Тульской. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 18.55.

- К моменту прибытия пожарных расчетов кровля дома горела открытым пламенем. Ликвидация огня заняла чуть меньше часа. По предварительным данным, пострадавших нет, причины пожара выясняются, - сообщили в ведомстве.