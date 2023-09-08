В Воронеже начали демонтаж здания школы №45

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В центре Воронежа подрядчик начал активные работы по демонтажу школы №45. На объекте работает около 80 человек. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, здание, введенное в эксплуатацию в 1954-ом, в 2021-м году по результатам проведенного инструментального обследования признано аварийным.

- Работы по демонтажу внутренних элементов школы (окон и дверей, включая инженерные сети)– стартовали в начале августа и уже полностью завершены. В настоящий момент производится разбор пристроенного здания спортзала, снимаются плиты перекрытия, в ближайшее время планируем снести оставшуюся стену. Также производится демонтаж кровли основного здания, после чего приступим к сносу самой школы. Выйти на разработку котлована планируем в октябре, - рассказал представитель подрядной организации, начальник строительного участка Сергей Неврюев.

Архитектурная комиссия тем временем согласовала доработанную концепцию школы. По планам, новое пятиэтажное здание рассчитано на 27 классов. Предполагается ограждение школьной территории и ее озеленение с учетом стесненных условий и необходимости обеспечения пожарного проезда вокруг образовательного учреждения.