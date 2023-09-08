Появилось видео наезда джипа на мужчину на заправке в Воронеже

скриншот из видео из соцсетей

8 сентября воронежцы распространили в соцсетях видео с заправки, на котором запечатлен момент наезда джипа на мужчину. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, шокирующий инцидент произошел в Коминтерновском районе. Двое мужчин повздорили, один в итоге переехал другого.

В ролике видно, что водитель Land Rover Range Rover пытается «подтолкнуть» автомобиль, в который садится другой мужчина, он падает и попадает под колеса джипа.

Оценку действиям оппонентов даст следствие, завели уголовное дело о покушении на убийство. 33-летний водитель джипа в СИЗО до 4 ноября, потерпевший - в реанимации в тяжелом состоянии.