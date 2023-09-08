На День города в Воронеж приедет Стас Костюшкин

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа опубликовала полную программу Дня города. Кроме Ольги Кормухиной в столицу Черноземья на праздник приедет еще одна звезда - Стас Костюшкин. Он пообщается с воронежцами на площадке у Агропрома.

Среди других мероприятий - выставка технических средств и снаряжения от ДОСААФ, уличный спектакль от театра кукол, концерт хора имени Массалитинова в честь 80-летия, реконструкция исторических танцев, шоу мыльных пузырей, свето-музыкальная программа у фонтана в Кольцовском сквере. Завершит программу концерт Ольги Кормухиной.

Мы опубликуем полную программу праздника в ближайшее время.