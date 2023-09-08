В Нововоронеже поймали подозреваемых, жестоко избивших посетителя кафе

Полицейские задержали двоих подозреваемых, которые в начале августа избили посетителя кафе, причинив ему тяжелые травмы. Инцидент произошел в ночь на 3 августа.

45-летний мужчина сидел в питейном заведении. И поругался с двумя посетителями, выпивавшими за соседним столиком. Они вышли на улицу, где жестоко избили оппонента – ногами по голове. Потерпевший потерял сознание. В пять часов утра женщина увидела лежавшего на тротуаре мужчину, просившего о помощи, и вызвала полицию. У потерпевшего диагностировали множественные травмы, он длительное время проходил лечение, судмедэкспертиза зафиксировала у мужчины тяжкий вред здоровью.

Задержанных 22-летнего жителя Белгородской области и 20-летнего воронежца отправили в изолятор временного содержания, завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.