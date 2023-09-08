В Воронеже у Ротонды открыли памятник героям Красной Армии

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8 сентября в Воронеже торжественно открыли памятник героям Великой Отечественной, положивших жизни за освобождение города. Монумент в честь подвигов воинов Красной Армии, закрывших собой в годы Великой Отечественной войны амбразуры пулеметных огневых точек противника. На памятной плите выбили фамилии бойцов, которые совершили тот же подвиг, что и Александр Матросов, только не так известны, как он! Но Воронеж сделал все, чтобы помнить имена своих героев. Хотя они не были уроженцами нашего города, но самоотверженно сражались за каждую его улицу и отдали свои жизни. Это командир взвода 454-го стрелкового полка 100-й стрелковой дивизии Лазарь Дзотов, старшина 849-го стрелкового полка 303-й стрелковой дивизии Михаил Абызов, командир и красноармеец стрелкового взвода 796-го стрелкового полка 141-й стрелковой дивизии Михаил Бовкун и Геннадий Вавилов.

Памятник открыли возле Ротонды - развалин здания областной клинической больницы, которая была разрушена в ходе ожесточенных боев Красной Армии с фашистами. Ротонда является объектом культурного наследия регионального значения, для сохранения памятника в 2020-м она была законсервирована.

Вместе с установкой памятника на территории провели благоустройство: выложили плитку, смонтировано освещение, установили скамейки, урны, ограждение.