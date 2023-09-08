Воронежец взял с клиентки 350 тыс руб за продажу чужого автомобиля

Воронежские полицейские задержали мошенника, который выманил у дамы круглую сумму под предлогом продажи автомобиля. 58-летняя жительница Воронежа по рекомендации знакомых обратилась к 39-летнему мужчине, который продавал автомобиль «Митсубиси Лансер». Женщина перевела ему еще в середине апреля 350 000 рублей за машину, но так ее и не увидела: продавец находил все новые предлоги, по которым не мог ее пригнать и передать покупательнице.

Когда мужчину задержали, он признался, что на самом деле автомобиль принадлежал не ему, он взял его в аренду, а когда вышел срок договора, вернул владельцу. А деньги, которые он взял у женщины за покупку иномарки, потратил.

Теперь ему придется ответить за мошенничество по уголовной статье.