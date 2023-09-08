У пяти жителей Воронежской области лабораторно подтвердили сибирскую язву

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Семь человек попали в больницу с подозрением на сибирскую язву из Богучарского района. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, новый очаг заразы обнаружили на ферме и пастбище в Лебединке. Почувствоваших недомогание госпитализировали в инфекционный центр при БСМП №8 в Воронеже, сообщили в облздраве.

- У пяти пациентов диагноз подтвержден лабораторно. У двух человек диагноз находится в стадии уточнения. Врачи оценивают состояние всех госпитализированных как средней степени тяжести. Также ранее госпитализированный пациент из Панинского района продолжает лечение в стационаре, - сообщили "Комсомолке" в департаменте здравоохранения Воронежской области.

В облздраве заверили, что система здравоохранения Воронежской области готова к оказанию медицинской помощи пациентам с данным диагнозом: в достаточном количестве имеются лекарственные препараты, есть необходимое количество инфекционных коек.

Тем временем, сотрудники управления Роспотребнадзора по Воронежской области проводят противоэпидемические мероприятия в Богучарском районе в связи с выявлением заболевания людей сибирской язвой.

- Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Отобраны и исследуются пробы из объектов внешней среды, определен круг контактных лиц, которые находятся под контролем врачей, - отметили региональном управлении Роспотребнадзора.

Напомним, причиной заболевания стала разделка туши зараженного животного.

Карантин в Богучарском и соседнем Кантемировском районах будет действовать до 20 декабря. А в Панинском и Новоусманском районах - до 16 ноября 2023 года.