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НовостиОбщество8 сентября 2023 11:56

В 6 районах Воронежской области установлен V класс пожарной опасности

В регионе продолжает действвовать особый противопожарный режим
Евгения ФРОЛОВА
Схема МЧС

Схема МЧС

Чрезвычайный (V) класс пожарной опасности установлен в шести районах Воронежской области. Информацией поделились в ГУ МЧС региона 8 сентября.

Этот класс говорит о том, что в муниципалитетах высока вероятность лесных или ланшафтных пожаров. Это касается районов - Ольховатского, Подгоренского, Павловского, Бутурлиновского, Воробьевского и Калачеевского.

На всей остальной территории области наблюдается IV класс пожарной опасности. Спасатели напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. За разведение костров в лесах предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.