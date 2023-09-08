В 6 районах Воронежской области установлен V класс пожарной опасности

Схема МЧС

Чрезвычайный (V) класс пожарной опасности установлен в шести районах Воронежской области. Информацией поделились в ГУ МЧС региона 8 сентября.

Этот класс говорит о том, что в муниципалитетах высока вероятность лесных или ланшафтных пожаров. Это касается районов - Ольховатского, Подгоренского, Павловского, Бутурлиновского, Воробьевского и Калачеевского.

На всей остальной территории области наблюдается IV класс пожарной опасности. Спасатели напомнили, что в регионе действует особый противопожарный режим. За разведение костров в лесах предусмотрен штраф от 10 до 20 тысяч рублей.