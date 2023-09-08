В Воронеже нетрезвый водитель «Киа Рио» врезался в два автомобиля

фото 36.мвд.рф

Воронежские сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии с участием нескольких машин, которая произошла вечером 7 сентября в Советском районе.

Около 21.10 на ул. Матросова 44-летний водитель «Киа Рио», следовавший со стороны улицы Ворошилова в направлении проспекта Патриотов, не выдержал необходимую безопасную дистанцию и столкнулся с фургоном «ГАЗ-172422». По инерции «Киа Рио» отбросило на «Джили МК». Прибывшие на место аварии инспекторы ДПС предложили водителю «Киа» пройти освидетельствование на состояние опьянения.

- Прибор алкотестер выявил у него 1,232 миллиграммов алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчину доставили в медучреждение, поскольку он сам пострадал в ДТП, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.