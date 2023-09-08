В смертельное ДТП в Ленинградской области попала и воронежская велосипедистка

Дорога после смертельной аварии. Фото: кадр с видео ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В аварии, случившейся утром 7 сентября на трассе «Скандинавия» Выборгского района Ленинградской области, пострадала и воронежская велосипедистка Тамила Минашкина. Она успела отметиться бронзовой медалью на первенстве России 2022 года, когда еще выступала за сборную нашего региона.

- Тамила недавно переехала в Ленинградскую область и теперь тренируется в местной школе-интернате, родители решили, что так лучше. Она получила небольшие травмы рук и ног. Насколько я знаю, две девочки попали под фуру и погибли на месте. Остальных отбросило вместе с велосипедами, и они получили травмы и ушибы, - рассказал Олег Агапов, главный тренер сборной Воронежской области по велоспорту. – Противно то, что многие пытаются свалить всю вину на пожилого тренера, который сам попал в больницу. Трасса «Скандинавия» особенно после охлаждения отношений с Финляндией достаточно спокойная. Все делали по инструкции – ехали в крайнем правом ряду, была машина сопровождения с проблесковыми маячками. Кто же мог предположить, что водитель фуры заснет за рулем?

Напомним, 7 апреля в 10.45 на трассе «Скандинавия» Выборгского района в Ленинградской области у поселка Огоньки в группу велосипедисток 14-15 лет врезался грузовик «Скания», за рулем которого находился 31-летний мигрант. На месте аварии погибли две девочки, еще восемь человек получили травмы. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей».