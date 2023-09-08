В Воронеже в ДТП пострадали двое пятилетних мальчиков

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 7 сентября, в 21.05 в Воронеже у дома № 44 по улице Грамши случилась авария, в которую попали сразу три машины.

50-летний воронежец, руливший «Фордом-Фокус», ехал по улице Матросова со стороны улицы Скрибиса в направлении Чапаева. Он потерял контроль над машиной и вылетел на встречную полосу. Там он врезался в «Шкоду-Фабия», которой рулил 36-летний житель Павловска.

В аварии пострадали пять человек. Большая часть из них – пассажиры «Шкоды». В больницу отвезли двух пятилетних мальчиков (на момент аварии они сидели в детских креслах) и двух женщин 29 и 35 лет (обе из Павловска). Также госпитализирована 24-летняя девушка из Воронежа, ехавшая в «Форде».

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, по какой причине водитель «Форда» не справился с управлением своей машиной.