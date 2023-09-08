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НовостиОбщество8 сентября 2023 5:56

Воронежцев ожидают дождливые и прохладные выходные

А температура воздуха ночью упадет до +4
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В выходные 9 и 10 сентября жители Воронежской области почувствуют, что наступила осень. Субботу и воскресенье синоптики прогнозируют холодными и дождливыми. А ночная температура воздуха и вовсе опуститься до +4.

В субботу, 9 сентября в регионе будет облачно. Ночью и днем возможны осадки в виде дождя. Усилится ветер до 13 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до +4 до +9 градусов. Днем - +13… +18 тепла.

В Воронеже ночью будет около +8, днем +17. Возможен дождь.

Воскресенье в Воронежской области также будет пасмурным и с осадками. Температура воздуха от +6 до +10 градусов ночью и от +18 до +23 – днем. В Воронеже будет чуть теплее. +22 днем и +11 ночью.