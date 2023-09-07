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НовостиПроисшествия7 сентября 2023 17:16

В Воронеже арестовали водителя, который сбил машиной мужчину после драки с ним

В СК сообщили о заключении под стражу 33-летнего участника драки, севшего на «Ленд Ровер» и переехавшего своего противника
Юрий КОЗЛОВ

В Воронеже по решению суда арестовали 33-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на убийство. Своими действиями он «заработал» себе уголовное дело по соответствующей статье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Как ранее сообщала «КП-Воронеж», днем 4 сентября на территории АЗС в Коминтерновском районе подрались 33-летний водитель «Ленд Ровер Рендж Ровер» и 54-летний мужчина. Они в итоге от словесных оскорблений перешли к драке. Более молодой ее участник сел в машину и наехал на своего противника. 54-летний мужчина получил тяжелые травмы, он попал в реанимацию.