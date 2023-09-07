В правительстве Воронежской области предупредили о мошенничествах в Телеграме

Не облегчайте задачу мошенникам и сразу не реагируйте на просьбы о помощи в Сети даже, казалось бы, от близких вам людей. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Об активном проникновении мошенников в Телеграм предупредили земляков на своем официальном ресурсе в этой соцсети представители правительства Воронежской области. В посте отмечают, что стали частыми случаи создания фейковых аккаунтов. А потом от имени близких или знакомых того или иного человека начинают рассылку различных просьб. Направлены они в конечном счете на одно – любыми способами выудить у вас деньги.

- При малейшем подозрении в мошенничестве нужно провести дополнительную проверку сообщений, поступающих якобы от адресатов из вашей телефонной книги, - призывают в региональном правительстве.