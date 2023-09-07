В Воронеже продают за 135 млн рублей земельный участок на Петровской набережной

В центре Воронежа продают за 135 миллионов рублей земельный участок, находящийся на Петровской набережной, 15, площадью 9477 квадратных метров, сообщает «Де Факто». Он принадлежит компании «Галерея Чижова». Объявление о продаже появилось на сайте «Авито».

Участок, выставленный на продажу, относится к землям, на которых разрешено проектирование и строительство культурно-развлекательного комплекса. Среди его преимуществ продавец называет близость к оживленной дороге, хорошие виды, открывающиеся с него, во всех направлениях.

На данный момент завершается первый этап реконструкции Петровской набережной на участке от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. И уже начался второй – на площади до рынка неподалеку от моста ВОГРЭС. Очевидно, что после окончания реконструкции участок может еще взлететь в цене.