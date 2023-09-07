Под Воронежем в ДТП попал школьный автобус

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В Панинском районе Воронежской области сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП с участием школьного автобуса.

Авария произошла сегодня около 13 часов в Панинском районе на дороге «Курск-Борисоглебск. З рулем желтого автобуса находился 54-летний местный житель. На нерегулируемом перекрестке он нарушил правила, не уступил дорогу движущемуся по главной дороге автомобилю «Газель», за рулем которого находился 49-летний житель Волгоградской области.

К счастью, в момент ДТП автобус был пуст. В аварии получил травмы водитель «Газели». На месте аварии ему врачи оказали первую помощь и отпустили домой на амбулаторное лечение.