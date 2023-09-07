Инклюзивный проект Центрально-Черноземного банка получил положительную оценку Департамента социальной защиты Воронежской области

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Развитие инклюзивной культуры в обществе и реализацию социального проекта Центрально-Черноземного банка «Все разные. Все равные» обсуждали в рамках круглого стола на базе Воронежского областного реабилитационного центра для инвалидов «Семь Ступеней». Проект реализуется уже два года и помогает людям с ограниченными возможностями здоровья интегрироваться в сферу финансовых отношений и преодолевать препятствия при общении с окружающими.

Спикерами со стороны Центрально-Черноземного банка стали исполнительный директор управления клиентского опыта B2C Сбербанка Светлана Свиридова и руководитель проектов Екатерина Середина.

Подопечные центра по итогам реализации проекта повысили свои финансовые знания и стали более активными пользователями банковских продуктов: 96% посетили офис банка самостоятельно или с сопровождающим, 43% узнали, что такое Сбербанк Онлайн, 30% приобрели навыки онлайн-платежей, 8% изучили основы личного бюджета.

На круглом столе также выступили директор Центра комплексной реабилитации инвалидов «Семь ступеней» Ирина Гринева, председатель Воронежской региональной общественной организации инвалидов «Искра Надежды» Татьяна Поветкина и другие представители общественных организаций и фондов. По итогам встречи первый заместитель руководителя Департамента социальной защиты Воронежской области Майя Мандрыкина отметила уникальность формата человекоцентричного проекта Центрально-Черноземного банка «Все разные. Все равные», готового к реализации в государственных учреждениях, бизнес-структурах и некоммерческих организациях.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Мы стараемся формировать доступную среду для всех категорий клиентов банка, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Проект «Все разные. Все равные» основан на реализации комплексного похода по социальной адаптации людей с нарушениями психических функций, включающего мероприятия, направленные на преодоление препятствий при взаимодействии с окружающими и интеграцию подопечных Центра реабилитации в сферу финансовых отношений. Вместе мы сможем сделать намного больше для людей с ограниченными возможностями здоровья и осуществить шаги к их социальной адаптации в обществе».

Ирина Гринева, Директор Центра комплексной реабилитации инвалидов «Семь ступеней»:

«Реализация программ Сбербанка в рамках проекта «Все разные. Все равные» на базе центра реабилитации удовлетворяет бытовые, социальные и духовные потребности наших подопечных, сглаживает коммуникативные барьеры в общении, помогает укреплять уверенность в своей общественной значимости, способствует сохранению ценностных ориентиров инвалидов. Благодаря проекту ребята быстро освоили современные банковские сервисы, которые непременно пригодятся в их дальнейшей самостоятельной жизни».

Сбер занимается адаптацией своих сервисов и является лидером по инклюзии в банковской отрасли. В 2021 году банк занял первое место в интегральном ренкинге банков России по качеству обслуживания лиц с инвалидностью.