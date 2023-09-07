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НовостиОбщество7 сентября 2023 11:27

В центре Воронежа продолжают поливать газоны

Сухая и жаркая погода требует особого ухода за растениями даже осенью
Ирина КАЗАНИНА
Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

Фото: Предоставлено

Несмотря на наступление сентября в Воронеже продолжают поливать газоны и клумбы. Эту работу проводят салами комбинатов благоустройства для сохранения декоративности и продления сроков цветения клумб.

Так, за минувшие сутки для полива проезжей части, тротуаров и зеленых насаждений только в Ленинском районе израсходовали почти 200 кубометров воды. Рабочие также мыли барьерные ограждения, остановочные пункты.

В КБУ Ленинского района на выполнении повседневных задач были задействованы 36 единиц различной коммунальной техники. Бригады рабочих наводили порядок на 18 магистральных и второстепенных улицах Ленинского района: Краснознаменной, Челюскинцев, Херсонской, Матросова и других. За это время вывезли 341 кубометров различного мусора и 42 тонны пескосмета.