В воронежской гимназии имени Басова выявили ротавирусную инфекцию

Фото из архива Фото: Евгения ГУСЕВА

В воронежской гимназии имени Басова с 8 сентября объявили карантин. В учебном заведении несколько ребят заболели ротавирусом. Об этом накануне сообщили в пресс-службе мэрии. Инфекция распространяется в детском коллективе очень быстро через грязные руки и воздушно-капельным путем.

- Дети возвращаются с отдыха, приносят ее в класс. Спустя пару дней, в классе оказывается уже несколько заболевших, - отметила руководитель управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова.

По информации мэрии, заболевших выявили в двух первых классах гимназии имени Басова. Теперь ребят отправят на карантин на семь дней.

Кроме того, по рекомендации санитарных врачей, до 20 числа ограничат групповые занятия в учреждениях дополнительного образования, культуры и искусств. Эта мера призвана замедлить или остановить возможное заражение детей в других общеобразовательных учреждениях, поскольку на такие занятия приезжают дети из разных школ.