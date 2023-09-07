Несовершеннолетнего жителя Воронежской области уличили в обмане пенсионера

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Россошанском районе полицейские задержали 17-летнего подростка по подозрению участии в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

Как рассказали в ГУ МВД по области, ранее в местную полицию обратился 73-летний мужчина, который стал жертвой обмана. Ему позвонил незнакомец и сообщил, что внук потерпевшего попал в ДТП с пострадавшими. Собеседник предложил оказать содействие в решении вопроса о непривлечении виновного к ответственности за денежное вознаграждение. Пенсионер согласился передать прибывшему курьеру 100 тысяч рублей.

Когда «гонца» задержали, он рассказал правоохранителям, что нашел «работу» через популярный мессенджер. Дистанционно подозреваемый получил адрес пенсионера, у которого надо было забрать деньги, перевести заказчику, и получить за это он процент. Однако, подозреваемый обманул своих «работодателей» и решил оставить все деньги пенсионера себе.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».