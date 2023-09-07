В лобовом столкновении под Воронежем погибли два человека, еще двое - в больнице

Фото ГУ МВД по области Фото: Предоставлено

В среду, 6 сентября, в 21.00 час в Каширском районе Воронежской области произошла авария на автодороге «М-4 «Дон»-Колодезное». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, по предварительным данным, 20-летний местный житель за рулем автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2114 под управлением 25-летнего местного жителя.

В результате аварии на месте до приезда врачей скончались пассажиры: 24-летний мужчина из ВАЗ-2112 и 19-летняя жительница Нововоронежа, находившаяся в салоне ВАЗ-2114. Травмы получили и оба водителя, их доставили в больницу.

По факту смертельного ДТП в полиции организовали проверку.