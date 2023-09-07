В Воронежском заповеднике заметили новый вид птиц

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Летом 2023 года орнитологи обнаружили в Воронежском заповеднике новый для этих мест вид птиц. Это красношейная поганка, и её ареал расположен севернее Воронежской области. Но пока не известно – задержится ли она у нас или оказалась случайно.

На западной границе заповедника ученые стали чаще встречать большую белую и рыжую цапель, но серой цапли стало заметно меньше, отмечают специалисты. А на пруду у Каверинского кордона наблюдали двух чёрных аистов.

Из-за влажного года и увеличения количества осадков начала восстанавливаться численность околоводных и водоплавающих птиц на болотах в охранной зоне заповедника. Здесь увеличились колонии белокрылой крачки, вернулись на места гнездования кулики – чибис, бекас, травник, большой веретенник.

В семье аистов в селах Никольские Выселки и Большая Приваловка появилось семь птенцов. Активно шло размножение большой синицы, лазоревки, мухоловки-белошейки, мухоловки-пеструшки, обыкновенной горихвостки.

Сейчас перелетные птицы начинают ежегодную миграцию на юг.