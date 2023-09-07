В Воронеже до 2030 года появятся 1610 дополнительных платных парковочных мест

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В ближайшие семь лет в Воронеже создадут еще 1610 новых платных парковочных мест, сообщает издание «De Facto». Сейчас в городе уже оборудованы около 6000 парковок.

Новые места для стоянки появятся на улицах . 9 Января – участок пересечения с улицей Пеше-Стрелецкой до Машиностроителей (354 места), на Московском проспекте — участок пересечения с проспектом Труда до Плехановской (338 мест) и на ул. Степана Разина – участок от проспекта Революции до Ольминского (163 места).

Расширят парковки на улице Плехановской — от ул. III Интернационала до Московского проспекта, на Свободы — от ул. Кольцовской до ул. 9 Января и Ворошилова — от ул. Бахметьева до ул. 20-летия Октября.

Чиновники рассчитывают, что эти меры побудят горожан пересесть на общественный транспорт для передвижения по городу.