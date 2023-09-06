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НовостиОбщество6 сентября 2023 15:12

В центре Воронежа 7 сентября на двух улицах запретят парковку

Здесь проведут мероприятия по повышению безопасности дорожного движения
Евгения ФРОЛОВА

В четверг, 7 сентября, в Центральном районе Воронежа на 12 часов запретят парковку на участках улиц Фридриха Энгельса и Феоктистова. Об этом предупредили в городском управлении дорожного хозяйства.

Там пояснили, что нельзя будет оставить машины на улице Фридриха Энгельса от улицы Плехановской до улицы Средне-Московской, а на улице Феоктистова на участке от улицы Студенческой до улицы Фридриха Энгельса (возле Центрального стадиона профсоюзов и парка «Орленок»).

Ограничения временные. В этот день здесь проведут мероприятия по повышению безопасности дорожного движения. Запрет начнет действовать утром в 07.00. И продлится до 19.00.