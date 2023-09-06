Пробка растянулась от трассы М4 к перекрестку улиц Минской и Остужева в Воронеже

Машины еле движутся
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Автомобилисты сообщают о большом заторе, растянувшемся от трассы М4 «Дон» к перекрестку улиц Минской и Остужева в Воронеже сегодня, 6 сентября.
- От большого кольца начали срезать дорогу, дошли уже до онкоцентра, из-за этого движение сильно затруднено. Поток транспорта выходит на часть уже новой дороги. Это участок, который пойдет под мостом на Остужевской развязке «клевер» и далее в сторону трассы М4, - рассказал читатель.
Схема движения
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Сейчас по нему движется поток авто в обе стороны.