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НовостиОбщество6 сентября 2023 13:45

Пробка растянулась от трассы М4 к перекрестку улиц Минской и Остужева в Воронеже

От большого кольца начали срезать дорогу
Евгения ФРОЛОВА
Машины еле движутся

Машины еле движутся

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Автомобилисты сообщают о большом заторе, растянувшемся от трассы М4 «Дон» к перекрестку улиц Минской и Остужева в Воронеже сегодня, 6 сентября.

- От большого кольца начали срезать дорогу, дошли уже до онкоцентра, из-за этого движение сильно затруднено. Поток транспорта выходит на часть уже новой дороги. Это участок, который пойдет под мостом на Остужевской развязке «клевер» и далее в сторону трассы М4, - рассказал читатель.

Схема движения

Схема движения

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Сейчас по нему движется поток авто в обе стороны.