Пробка растянулась от трассы М4 к перекрестку улиц Минской и Остужева в Воронеже

Машины еле движутся Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Автомобилисты сообщают о большом заторе, растянувшемся от трассы М4 «Дон» к перекрестку улиц Минской и Остужева в Воронеже сегодня, 6 сентября.

- От большого кольца начали срезать дорогу, дошли уже до онкоцентра, из-за этого движение сильно затруднено. Поток транспорта выходит на часть уже новой дороги. Это участок, который пойдет под мостом на Остужевской развязке «клевер» и далее в сторону трассы М4, - рассказал читатель.

Схема движения Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Сейчас по нему движется поток авто в обе стороны.