Жители Центрального района Воронежа остались без света

В среду, 6 сентября, в части Центрального района в Воронеже отключили свет. Электричество пропало из-за технологического нарушения на кабельной линии. Об этом рассказали в управлении ЖКХ города.

В итоге обесточены оказались сразу три подстанции. Без света остались жители частного сектора. Поскольку их невозможно переключить на резервные линии, энергетики использовали альтернативные источники питания.

В итоге электричество дают два дизель-генератора. Скоро подключат ещё один. Восстановить подачу электроэнергии обещают в ближайшее время.