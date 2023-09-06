В воронежском селе нашли труп 52-летнего мужчины

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Тело 52-летнего мужчины было найдено в селе Боево Каширского района в понедельник, 4 сентября. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.

Труп лежал на улице 25 лет Октября. На место прибыли правоохранители. При осмотре тела видимых следов насильственной смерти не обнаружили. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

— Выполняется весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в СК.