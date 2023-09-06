Из загоревшегося дома в Березовой Роще в Воронеже эвакуировали 3 человек

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Пожар вспыхнул сегодня утром, 6 сентября, в пятиэтажке на улице Березовая Роща, 70 в Центральном районе Воронежа. Из-за сильного задымления в масках спасаемого из дома эвакуировали трех человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 08.40. Оказалось, горела кухня в трехкомнатной квартире. На место прибыли четыре пожарных расчета в составе 13 спасателей и четырех единиц спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 08.55. В итоге на кухне размером 2,5х2,5 м сгорела домашняя техника и мебель на площади в 2 кв. м. Причина возгорания устанавливается.