Оркестр Воронежского концертного зала собрал аншлаг на Советской площади

фото ВКЗ

Симфонический оркестр ВКЗ открыл сезон уличным концертом. 2 сентября музыканты выступили на площадке у здания концертного зала, собрав аншлаг из горожан. На Советской площади была потрясающая атмосфера: хорошая музыка, подсветка фонтанов и отличное настроение, введь коллективу подвластно все: от роскошной программы великой русской классики до хитов «Сектора газа» в симфообработке.

В новом сезоне оркестр ВКЗ подготовил разнообразные программы для поклонников.

12 сентября в рамках абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп» запланирован концерт симфонического оркестра с фольклорным ансамблем «Паветье». Программа называется «Этносфера - новое дыхание традиций». Прозвучат народные песни регионов России с аранжировками в стиле этно-фьюжн, авторские инструментальные композиции, представленные музыкантами. В концерте примут участие вокалистки Устя Бутрова и Маша Владимирская, а также музыканты Сергей Клевенский (этнические духовые инструменты), Сергей Филатов (рояль, клавишные), Алексей Цыплаков (гитара), Дмитрий Власенко (ударные). 12+

22 сентября в ВКЗ пройдет литературно-музыкальный концерт «Рахманинов. Симфония жизни». Прозвучат легендарные произведения Сергея Рахманинова: Концерт №1 для фортепиано с оркестром (фрагмент), Концерт №2 для фортепиано с оркестром (третья часть, финал), фортепианные пьесы, романсы, отрывки из писем, дневников композитора и воспоминания его современников. В программе кроме симфонического оркестра ВКЗ примут участие солистка Большого театра России Анастасия Сорокина (сопрано), доцент РАМ имени Гнесиных Павел Домбровский (фортепиано), артист Юрий Смышников (художественное слово). В фойе развернется выставка «Сергей Рахманинов: «Я - русский композитор» Российского национального музея музыки, а уличные художники на специальных больших стендах будут рисовать граффити, вдохновляясь сочинениями Рахманинова. 6+, вход свободный.

24 сентября в рамках абонемент №2 «Классика и не только…» симфонический оркестр ВКЗ сыграет с ведущим российским саксофонистом Сергеем Колесовым. Музыкант стал первым российским обладателем Гран-при самого престижного международного конкурса саксофонистов имени Сакса (Бельгия, 2006), одержав победу среди 176 лучших исполнителей разных стран. В программе: Концерт для саксофона Глазунова, Концерт для саксофона «Четыре картины Нью-Йорка» Молинелли, Три прелюдии Гершвина, Танго этюды, Либертанго, танго Oblivion Пьяццоллы. 6+

А 30 сентября в рамках абонемента №1 «Музыкальный калейдоскоп» оркестр подготовил программу с дирижером Михаилом Кирхгоффом «Великая музыка великой страны». В концерте прозвучат Увертюра к опере «Руслан и Людмила» Глинки, Богатырская симфония (1 часть) и «Половецкие пляски» (балетный фрагмент 2-го действия оперы «Князь Игорь») Бородина, «Богатырские ворота» Мусоргского, Торжественная увертюра «1812 год» Чайковского, Симфония №7 «Ленинградская» (фрагмент 1 части) Шостаковича, «Священная война» Александрова, «Время вперед» Свиридова. 6+