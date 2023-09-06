Росгвардейцы нашли на дороге потерявшуюся в воронежском райцентре девочку

Патруль вневедомственной охраны обнаружил девочку, которая потерялась в пгт Кантемировка. Ребенок был напуган и выбежал на проезжую часть дороги прямо перед машиной стражей порядка. Об инциденте 5 сентября рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Сотрудники ведомства обратили внимание на девочку, успокоили ее. И вскоре установили, что ее разыскивают родители. На служебном автомобиле ее отвезли домой.

Кстати, росгвардейцы не первый раз приходят на помощь потерявшимся. К примеру, в июле прошлого года вернули родственникам пропавшую в Воронежской области пожилую женщину.