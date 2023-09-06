Росприроднадзор через суд требует взыскать с воронежских ЛОС свыше 700 млн рублей

Фото со страницы Росприроднадзора Фото: Предоставлено "КП"

Росприроднадзор через суд требует взыскать с воронежского ООО «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) более 705,5 млн рублей. Иск ведомство подало в Арбитражный суд региона. Об этом 6 сентября официально сообщили в управлении.

Специалисты установили, что компания не выплатила за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в 2021 году именно такую сумму.

Для досудебного урегулирования спора в адрес предприятия было направлено требование о добровольном внесении платы и начисленных пеней. Но его так и выполнили.

В Росприроднадзоре напомнили, что плательщиками за НВОС при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты и размещении отходов (кроме ТКО) являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Именно при осуществлении их деятельности образовываются отходы.